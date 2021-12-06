Розклад роботи наземного транспорту змінюють через проведення футбольного матчу.

У Києві вночі з 7 на 8 грудня рух наземного транспорту подовжать на годину.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".

"Буде подовжено роботу маршрутів: тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41; трамвайних – №№ 1-К, 8-К, 28; автобусних в режимі маршрутного таксі - №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582", – йдеться у повідомленні.

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Крім продовження роботи вказаних маршрутів, на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99 буде забезпечено чергування резервних автобусів.

Нагадаємо, у Києві часто подовжують роботу транспорту через проведення важливих футбольних матчів.

Раніше стало відомо, що у столиці наприкінці опалювального сезону очікується зростання вартості проїзду у громадському транспорті.

Мер Києва Віталій Кличко говорив, що навесні 2022 року найдорожчий разовий квиток на громадський транспорт у місті коштуватиме до 20 гривень.

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Автор: Герасименко Валентина