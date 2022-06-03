Водночас пити на літніх майданчиках і терасах біля ресторанних закладів заборонено.

Відсьогодні, 3 червня, у Львові частково послабили обмеження для закладів громадського харчування та торгових мереж на продаж алкоголю.

Про це йдеться в розпорядженні "Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 19.03.2022 №93", повідомляє Львівська міська рада.

Зокрема, знято обмеження на продаж усіх видів алкоголю в ресторанах, магазинах та супермаркетах. Купити алкоголь можна буде з 12:00 до 21:00.

Водночас у мерії наголошують, що вживання алкоголю на літніх майданчиках і терасах біля ресторанних закладів заборонено.

Продаж алкоголю в Україні: зміна правил

Як повідомляв УНІАН, від 2 червня в Києві дозволили продаж алкогольних виробів у магазинах з 11:00 до 19:00. Продаж алкоголю в закладах громадського харчування можливий з 11:00 до 22:00.

А в Одеській області продаж усіх видів алкоголю дозволили з 14 травня.

Тим часом на всій території Харківської області продаж алкоголю заборонили до кінця воєнного стану.

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