Протягом 2022 року штрафи за уникнення постановки на військовий облік не стягуватимуть.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українок не поспішати ставати на військовий облік.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Маляр, просто зараз жінки не мають йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати).

Маляр пояснила, що протягом 2022 року триватиме перехідний період.

"Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій, споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож будуть зміни, про які Міноборони обов’язково повідомить", - зауважила заступник міністра.

Також вона додала, що протягом 2022 року штрафи за уникнення постановки на військовий облік не стягуватимуть.

"Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін", - написала Маляр.

Крім того, за її даними, опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік - як чоловіків, так і жінок. В тому числі й "цифровізація" тих процесів, які технічно можливо перевести в онлайн.

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Постановка жінок на військовий облік: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України 11 жовтня 2021 року схвалило наказ №313 "Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних".

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших.

Пізніше у Міноборони пообіцяли уточнити цей перелік професій.

Наказ поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

27 грудня петиція на сайті президента про скасування наказу щодо взяття на військовий облік жінок набрала необхідну кількість підписів - 25 тисяч.