Безумовними умовами є носіння парафіянами захисних масок як в середині культових споруд, так і біля них під час обрядів.

Голова Національної поліції Ігор Клименко назвав перелік протиепідемічних обмежень, яких слід дотримуватись громадянам і священникам під час великодніх богослужінь.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Нацполіції, в МВС відбулась селекторна нарада щодо підготовки правоохоронців до забезпечення публічної безпеки під час травневих свят.

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На нараді Клименко зазначив, що, починаючи з 21:00 1 травня у культових спорудах починають відправляти служби з нагоди Великодня. За його словами, поліція вже розробила та затвердила операційний план та розрахунок сил та засобів. До забезпечення правопорядку залучатиметься максимальна кількість поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та рятувальників.

«Закликаю поліцейських діяти толерантно - в першу чергу ми проводимо профілактичну роботу», - сказав Клименко.

За словами голови Нацполіції, працюватиме ситуаційний центр, що отримуватиме дані про будь-які інциденти, щоб на найвищому рівні «ми могли зупинити розвиток конфліктної ситуації».

За його словами, у приміщеннях храмів треба здійснити відмежування громадян з дистанцією півтора метра, один громадянин на 4 кв. м. Також дистанцію між вірянами треба забезпечити під час освячення кошиків та хресних походів у разі їх проведення. Безумовними умовами є носіння парафіянами захисних масок як в середині культових споруд, так і біля них під час обрядів.

«Необхідно звернути увагу на обмеження проведення таких релігійних обрядів як прикладання до ікон, миропомазання та святе причастя. Начальникам головних управлінь (Нацполіції) - стежити за поділами на «червоні» та «помаранчеві» зони, з огляду на те, в якій зоні ваш регіон знаходиться, забезпечувати карантинні обмеження», - сказав голова Нацполіції.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні минулої доби виявили майже 9,6 тис. нових випадків COVID-19, від ускладнень хвороби померли понад 440 осіб.

З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 2 млн осіб, померли - майже 43,4 тис.

Сьогодні, 28 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував зниження рівня захворюваності на COVID-19 в всіх областях України, але заявив, що на Великдень та травневі свята буде посилено контроль за дотриманням громадянами й установами протиепідемічних заходів.

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Автор: Костянтин Гончаров