За інформацією ЗМІ, слідчі дії проводяться в рамках справи про привласнення коштів на ремонтах.

Правоохоронці проводять обшуки у посадовців міськради Дніпра. Цю інформацію УНІАН підтвердили в Національній поліції.

"Тривають слідчі дії, деталі опублікуємо згодом", - зазначили у правоохоронному відомстві.

За інформацією РБК-Україна, обшуки у посадовців міськради проводяться в рамках справи про привласнення коштів на ремонтах.

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Відомо, що міський голова Дніпра Борис Філатов наразі перебуває у відпустці. Про це кілька днів тому він повідомив в одній із соцмереж. До роботи мер планує повернутися у п’ятницю.

Обшуки у мера Білгород-Дністровського – деталі

У липні правоохоронці провели обшуки у міського голови Білгород-Дністровського Віталія Граждана.

За даними слідства, міський голова разом зі спільниками силою змусили власницю бази відпочинку у курортному селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району відмовитися від 50% корпоративних прав на неї.

Після цього вони призначили на базу відпочинку "свого" директора, який почав шукати покупців для даного комплексу. Коли покупці знайшлися, учасники угруповання збиралися "віджати" у власниці решту 50% корпоративних прав.

Для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити "віджату" турбазу на потенційних покупців.

Правоохоронці затримали мера, який був очільником банди, коли той отримував 30 тис. доларів завдатку від покупців турбази.

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