Як зазначається, наразі також вирішується питання відтермінування під час отримання освіти.

В Україні на тлі війни продовжується мобілізація солдат до війська. Після початку вторгнення в Україні зросла кількість абітурієнтів до ВНЗ у віці від 25 до 50 років, адже здобуття освіти допомагає отримати відтермінування від служби. Про це в ефірі Українського Радіо розповів в ефірі Українського Радіо голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член депутатської фракції партії "Слуга народу" Федір Веніславський.

"Ця проблема вирішується. Але слід зазначити, що громадяни, які в 45-50 років вступають на навчання точно не вступають на бюджет. Це виключно контракт. Деякі навчальні заклади на цьому навіть будують бізнес. Ми цю проблему вирішили, оскільки мова може йти виключно про послідовні рівні освіти. Якщо громадян України здобув рівень освіти бакалавра, то він може здобувати магістра по тій самій спеціальності. Це буде підставою для відстрочки від призову. Якщо йдеться про здобуття другої, третьої вищої освіти, то на сьогодні це не є підставою для відстрочки", - каже Веніславський.

Водночас він назвав маніпуляцією питання, чому правоохоронці на пенсії не йдуть захищати країну. За його словами, наразі немає жодних обмежень на мобілізацію громадян України, які стали пенсіонерами поліцейськими чи інших силових структур у віці 40-45 років немає.

Відео дня

"Усі вони зі спеціального обліку переводяться на загальний військовий облік і підлягають такому самому призову за мобілізацією під час дії воєнного стану як і всі інші громадяни України. Якщо поліцейський за станом здоров’я визнається придатним до військової служби, то він підлягає мобілізації на загальних засадах", - зазначив нардеп.

Перегляд оборонного бюджету

Також у Веніславського спитали, з чим пов'язані проблеми оборонного бюджету і чому влада прорахувалась під час його ухвалення.

"Не можна сказати, що прорахувалися. Кожного бюджетного року в липні-серпні відбувається перегляд показників державного бюджету. Дві третини кожної гривні – це зовнішні запозичення. Через детінізацію економіки ми намагаємося вивести з тіні додаткові кошти, але завжди є потреба у перенаправленні і уточненні бюджетних видатків", - пояснює він.

За словами Веніславського, Україна фінансує військову сферу за рахунок наших внутрішніх резервів. За потреби влада може підняти податки, щоб забезпечити оборону країни.

"Будемо очікувати від Кабінету Міністрів ініціативи. За Конституцією податкову бюджетну політику формує Кабінет Міністрів України. Якщо Кабмін обґрунтує необхідність різкого підвищення податків, то дискусія в парламенті буде піднята і буде ухвалене правильне рішення", - підсумував нардеп.

Війна в Україні - мобілізація

Раніше в Міноборони повідомили, що в Україні близько 615 тисяч військовозобов'язаних чоловіків мають відстрочку від призову на військову службу через бронювання. Найбільше заброньованих є працівниками енергетичної галузі.

Раніше Веніславський зазначав, що питання пониження мобілізаційного віку в Україні не стоїть на порядку денному.

ABCnews писало, що питання мобілізації відкрило болісний розкол в Україні. Де з одного боку цивільні бачать відео, на яких працівники ТЦК ловлять чоловіків на вулицях. А з іншого військові бачать, як молоді чоловіки п’ють на вулиці в Києві та інших містах. Журналісти відзначають, що це збільшує суспільний розкол, оскільки подібні відео підживлюють тезу про те, що мобілізація націлена на бідне населення.

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