Депутати взяли напрацювання МКІП і зареєстрували відповідний законопроект.

У парламенті зареєстрували законопроект про позбавлення державних нагород артистів- зрадників України.

"Нарешті у нас з‘явиться механізм позбавлення державних нагород артистів, які зарекомендували себе як зрадники. Депутати взяли напрацювання МКІП і зареєстрували відповідний законопроект", - повідомив у своєму Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Також, за словами міністра, парламентарі взяли за основу законопроєкт МКІП про "депушкінізацію" - "в частині процедури виведення з реєстру монументів радянського та тоталітарного минулого, щоб прибирати їх з публічного простору".

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Як повідомив Ткаченко, разом з депутатами в робочій групі працюватимуть над ширшим законом про подальшу деколонізацію, сувернізацію та позбавлення тоталітарного минулого культурного простору України.

Санкції проти російських артистів: подробиці

7 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо санкцій проти низки артистів Російської Федерації терміном на 10 років.

Згідно з документом, підсанкційним особам заблокують їхні українські активи. Крім цього, з ними припинять торгові операції, анулюють усі ліцензії чи дозволи, заборонять вчинення угод з цінних паперів та передачу авторських прав.

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