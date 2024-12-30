Прокурори наполягають на відстороненні офіцера від виконання службових обов’язків.

Командира скандальної 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка, який, за даними слідства, покривав знущання з військовослужбовців, суд відправив у СІЗО, але офіцер може вийти під заставу 12 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

У відомстві наголошують, що прокурори клопотали про арешт та заставу у 40 млн грн, але суд визначив іншу суму, під яку військовий може вийти з ізолятора.

"Командиру 211 понтонно-мостової бригади обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення 12 млн 112 тис. грн застави", - йдеться у повідомленні.

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Також до суду направлено клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.

Скандал у 211-й бригаді

Нагадаємо, у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ систематично знущалися з військових. Скандал розпочався після публікацій у ЗМІ. Журналістам вдалося з’ясувати, що бригада сформувалася у 2022 році, та з самого початку ядро ​​особового складу становили люди, пов'язані давніми службовими, дружніми або сімейними стосунками. Командир бригади Олег Побережнюк, дружина якого працювала у ТЦК, залучив до служби родичів, знайомих.

Вчора, 29 грудня, стало відомо, що офіцера затримали та доставили в Київ. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, детективи затримали та повідомили про підозру командиру 211-ї бригади, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями.

Встановлено, що принаймні з лютого по липень 2024 року командир бригади знав про численні факти катувань та іншого нелюдського поводження з бійцями з боку підлеглого йому офіцера. Проте комбриг на це не реагував та не ініціював питання щодо притягнення офіцера до відповідальності.

Старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади.

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