Олексій Ігнатенко в той злощасний день працював в таксі і віз пасажирку.

Житель Токмака Запорізької області Олексій Ігнатенко втік від російської окупації в Дніпро. Його дружина і син знаходяться в Польщі, а старшу дочку й онука вбила російська ракета в Дніпрі.

У березні 2022 року донька Анастасія з піврічним онуком Макаром виїхали до Польщі. Пізніше поїхала і дружина Олексія з сином, а чоловік їхав разом з тещею і племінниками – п'ятирічним Сашком і 13-річним Кирилом.

"Без всяких колон, просто сів і поїхав. 160 кілометрів їхав 12 годин: з 8 ранку до 8 вечора, коли прибув до Запоріжжя. Ми пройшли 13 ворожих блокпостів, на кожному з них ретельний огляд і обшук", - розповів чоловік в інтерв'ю "Українській правді",

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Олексій приїхав в Дніпро до зятя, який жив в однокімнатній квартирі, а влітку до них приїхала Настя.

"3 липня в Польщі відсвяткували перший День народження онука, а після цього вирішили повертатися в Україну. Як би її не відмовляли, говорила – ні, синові потрібен батько поруч", – розповів чоловік.

6 січня молода сім'я зняла в Дніпрі окрему квартиру на вулиці Набережна Перемоги, 118. Саме в тому під'їзді, куди 14 січня о 15: 30 влучила російська ракета. Настя і Макар загинули.

"Надії, що він живий – немає, хоч дитину досі не знайшли. Як мені пояснив слідчий, всі останки тіл, які змогли там знайти, відвезли на окремий полігон. І там це все майже вручну "перебирають". Всі відправляють на ДНК-тести. Поки нічого. Але я знаю їх режим: в той час у малюка був обідній сон, а дочка завжди була разом з ним", - згадує убитий горем дідусь.

Олексій тоді працював в таксі і в момент вибуху віз пасажирку, від її сина він і дізнався адресу "прильоту".

"Саме їх під'їзд, поверх... Це було страшно! Їх знайшли не відразу, а тільки на наступний день, в неділю. Впізнали спочатку з особистих речей. А згодом я впізнав доньку за незвичайною формою вуха. Вона згоріла. Від неї хіба чверть залишилася... Навіть згадувати таке - дуже важко", - поділився чоловік.

Дружина Олексія Ольга в той день за півтори години до вибуху в останній раз говорила телефоном з Настею, яка укладала Макара спати. Ольга намагалася умовити Анастасію залишитися за кордоном, але не змогла.

Олексій вірить, що Токмак звільнять від російської окупації вже скоро, але чоловік не впевнений, що повернеться в місто. За його словами, в будинки вже заселили "приїжджих".

"У моєму будинку живе "приїжджа" сім'я. У бабусин будинок теж заселили "гостей". Житла родичів взагалі перетворили на справжній бордель. Всі мої знайомі, з ким я спілкуюся, вже не мають свого житла – або там хтось живе, або розікрали все до голих стін. Навіть не знаю, чи зможу повернутися в будинок, де жили якісь люди, окупанти. Гидко. Поки таке відчуття", - зізнається чоловік.

Трагедія в Дніпрі 14.01.2023 - що відомо

14 січня 2023 року російська ракета Х-22 влучила у багатоповерхівку у Дніпрі, через що загинули 46 людей.

В СБУ назвали імена російських військових, причетних до ракетного удару по житловому будинку.

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