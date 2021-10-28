Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що більшість з 30 видань, включених до списку, увійдуть до плану обов’язкового прочитання кожним українцем.

До першої трійки знакових книжок, виданих в Україні за часів незалежності, увійшли "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та "Триста поезій" і "Записки українського самашедшого" Ліни Костенко.

У всеукраїнській інформаційно-просвітницькій акції до 30-річчя Незалежності України "30 знакових книжок нашої Незалежності" взяли участь 34 тис. 797 осіб (267 тис. 815 голосів). Голосування відбувалося з 15 вересня по 15 жовтня, повідомляє Український інститут книги.

Зазначається, що найбільше голосів набрали книжки Кіпіані "Справа Василя Стуса" (Vivat, 2019) — 9 тис. 535, "Триста поезій" та "Записки українського самашедшого" Костенко ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 2012 і 2010) — 8 тис. 233 та 8 тис. 086 голосів відповідно.

Наступні у списку — "Чорний ворон" Василя Шкляра ("Клуб сімейного дозвілля", 2009) — 6 тис. 732 голосів; "Абетка" Івана Малковича ("А-ба-ба-га-ла-ма-га", 1999) — 6 тис. 343 голосів.

Читайте такожУ Міноборони показали випробування вдосконаленої ракетної системи "Вільха-М" (фото, відео)Від деяких видавництв до списку знакових книжок потрапило відразу по кілька книжок: шість із них вийшли у видавництві "Клуб сімейного дозвілля", чотири — у видавництві "А-ба-ба-га-ла-ма-га", чотири у видавництві "Фоліо" та дві — у "Видавництві Старого Лева". Деякі з видавництв, чиї книжки стали знаковими за роки незалежності України, припинили свою діяльність, зокрема "Факт", "Згода", які видали книжки Оксани Забужко "Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій" (19 місце) і "Польові дослідження з українського сексу" (12-те), а також "Видавнича спілка Просвіта", що видала повне зібрання творів Стуса у 6 томах (13-те).

Коментуючи підсумки акції, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що абсолютно погоджується з таким ТОП-3 книг.

Він висловив сподівання, що більшість із 30 видань списку "увійдуть до плану обов’язкового прочитання кожним українцем. Бо знайомство з ними однозначно дасть поштовх читати українську книгу українського автора ще більше".

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль зазначила, що справжньою подією є те, що голосами багатьох українців у ТОП-30 потрапили три повні видання творів класиків: Стуса (1994 року) - на 13 місці, Лесі Українки (2021 року) — на 15-му і Тараса Шевченка (2001) — на 18-му.

За її словами, результати голосування свідчать про "зрілість вибору українців, що взяли участь у голосуванні, і про те, що хороші книжки об’єднують країну".

В повідомленні зазначається, що мета цього проекту, реалізованого за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, — відзначити наймасштабніші здобутки української нації за історію її незалежності та переосмислити українську літературу й книжковий досвід незалежної України.

Список зі 100 найменувань знакових книжок незалежності формували експерти книговидавничої галузі, літературознавці, перекладачі, історики літератури разом з УІК.

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Автор: Надя Пришляк