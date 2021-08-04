Міністерство закордонних справ вже зв’язалось зі спортсменом.

В Міністерстві закордонних справ України готові надати допомогу тренеру білоруської гандбольної команди "Віцязь" Костянтину Яковлєву, який приїхав в Україну через переслідування.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

"Ми вже зв’язалися з тренером білоруської гандбольної команди "Віцязь" Костянтином Яковлєвим. Раді вітати його із сім’єю в Україні та хочемо, щоб у нас вони почували себе краще, ніж вдома. Запевнили у готовності за потреби надавати необхідну допомогу", - написав Кулеба.

Як відомо, Яковлєв брав участь в мирних акціях і коментував події, що відбулися в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року. У червні Яковлєв провів 15 діб під арештом за статтею про несанкціонований масовий захід.

Читайте такожЗеленський після смерті Шишова доручив силовикам захистити білорусів

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що білоруську бігунку Христину Тимановську відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2020 і намагаються насильно вивезти з Токіо до Мінська. При цьому спортсменка записала відеозвернення, в якому попросила МОК втрутитися в ситуацію.

Причиною конфлікту, за заявою МОК Білорусі, став висновок лікарів. Нібито у спортсменки поганий емоційно-психологічний стан. Сама ж Тимановська заявила, що лікарі її не оглядали, та розповіла про конфлікт з білоруськими спортивними посадовцями.

Влада Чехії заявила, що готові надати спортсменці візову підтримку. Пізніше Польща надала легкоатлетці гуманітарну візу.

Після цього ще троє спортсменів вирішили покинути Білорусь. Головний тренер білоруського гандбольного клубу "Витязь" Костянтин Яковлєв виїхав до України.

Легкоатлети-багатоборці Андрій Кравченко і його дружина Яна Максимова теж вирішили, що не хочуть жити в Білорусі. На цей час вони перебувають у Німеччині.

Автор: Надя Пришляк