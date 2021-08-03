Кулеба запевняє що Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба шокований звісткою про смерть голови ГО "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Я шокований трагічною звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова та висловлюю співчуття його рідним і близьким. Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи: важливо виявити всю правду про його трагічну смерть", - зазначив міністр.

Зникнення і смерть Шишова

2 серпня у Києві пішов на пробіжку і не повернувся додому голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов.

Під ранок 3 серпня тіло Шишова знайшли повішеним у парку у Святошинському районі Києва.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Правоохоронці будуть перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

У "БДУ" підтвердили, що за Шишовим стежили. Раніше надходили попередження про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації.

Міністри закордонних справ ряду європейських країн закликали владу України належно розслідувати смерть голови ГО "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Автор: Віталій Саєнко