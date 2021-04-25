Всього у світі зафіксовано понад 146 млн випадків коронавірусної хвороби.

Станом на ранок 25 квітня Україна знаходиться на 16 місці у світі за рівнем поширеності коронавірусу - на її території зафіксовано 2 млн 071 142 випадки хвороби.

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Про це свідчать дані американського Університету Джона Хопкінса, що веде глобальний моніторинг епідемії. У рейтингу захворюваності Україна знаходиться поруч з Мексикою та Перу.

При тому перше місце посідає США (понад 32 млн виявлених випадків), друге - Індія (16 млн 610 тис.), третє - Бразилія (14 млн 308 тис.), четверте - Франція (5 млн 534 тис.) п'яте - Росія (4 млн 699 тис.).

Всього у світі зафіксовано 146 млн 110 тис. випадків коронавірусної хвороби. Жертвами пандемії стали 3 млн 096 тис. людей.

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Автор: Дмитро Захаров