Тренування службових собак ДПСУ / фото facebook.com/DPSUkraine
У Державіній прикордонній службі України показали тренування службових собак - надійних помічників при виявленні правопорушень і затриманні злочинців.
Відео з тренувань оприлюднила у Телеграм-каналі прес-служба МВС.
Як ідеться в повідомленні, службові собаки виконують чимало обов’язків:
- допомагають виявляти зброю, боєприпаси, контрабандний тютюн;
- не бояться пострілів і вибухів;
- безстрашно атакують та затримують порушників.
Як тренуються і працюють службові собаки дивіться у відео:
Нагадаємо, цього року собаки прикордонників вперше стали учасниками параду до Дня Незалежності.