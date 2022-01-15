Тренування службових собак ДПСУ / фото facebook.com/DPSUkraine

У Державіній прикордонній службі України показали тренування службових собак - надійних помічників при виявленні правопорушень і затриманні злочинців.

Відео з тренувань оприлюднила у Телеграм-каналі прес-служба МВС.

Як ідеться в повідомленні, службові собаки виконують чимало обов’язків:

  • допомагають виявляти зброю, боєприпаси, контрабандний тютюн;
  • не бояться пострілів і вибухів;
  • безстрашно атакують та затримують порушників. 

Як тренуються і працюють службові собаки дивіться у відео:

Нагадаємо, цього року собаки прикордонників вперше стали учасниками параду до Дня Незалежності.

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