Вивчення англійської є невіддільною складовою впровадження у ЗСУ нової військової культури.

У новій системі професійної військової освіти стане обов’язковим English language testing.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

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В рамках підготовки офіцерського складу на знання англійської перевірятимуть вступників.

«Необхідність вивчення англійської мови особовим складом є одним з головних аспектів досягнення взаємосумісності зі структурами НАТО», – кажуть у Міноборони.

Також у міністерстві додали, що вивчення англійської мови особовим складом є невіддільною складовою впровадження у ЗСУ нової військової культури, заснованої на євроатлантичних цінностях та засадах.

В Міноборони зауважили, що військові зі знанням англійської зможуть брати участь у міжнародних місіях та навчанні за кордоном.

Разом з новими кваліфікаційними вимогами щодо рівнів володіння іноземною мовою офіцерським, сержантським (старшинським) складом запроваджується єдина навчальна програма «Іноземна мова» у профільних вишах.

«Крім того, здійснюється реалізація проекту постачання Урядом США нових мовних лабораторій, навчальних матеріалів та посібників», – йдеться у повідомленні.

Україна і НАТО: що відомо

Альянс визнав Україну учасником партнерства розширених можливостей. Цей статус є частиною Ініціативи партнерства щодо взаємосумісності військ, мета якої спрямована на підтримання і поглиблення взаємодії між Альянсом і країнами-партнерами, які здійснили значні внески до операцій і місій під егідою НАТО.

Відтепер Україна отримуватиме користь від спеціально розроблених індивідуальних можливостей, аби підтримувати свої внески. Зокрема це передбачає розширений доступ до програм і навчань щодо взаємосумісності військ.

Таким чином, Україна стала одним з шести партнерів розширених можливостей НАТО разом з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожна країна-партнер має індивідуальні відносини з Альянсом, які ґрунтуються на галузях спільного інтересу.

Статус України як партнера розширених можливостей НАТО не означає передчасного рішення щодо членства в Альянсі. Країни НАТО продовжують заохочувати і підтримувати Україну у втіленні реформ, у тому числі у секторі оборони і безпеки, цивільного контролю і демократичного нагляду, боротьби з корупцією.

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Автор: УНІАН