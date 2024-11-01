Дмитро Петровський

Надія Лещик замінить Сергія Горбачова, якого звільнили ще в серпні.

Кабінет міністрів України сьогодні, 1 листопада, призначив Надію Лещик новим освітнім омбудсменом. Про це представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Кабінетом міністрів України призначено Міщенка Олександра Павловича заступником міністра закордонних справ України; Кравчука Миколу Миколайовича першим заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України; Краснолуцького Олександра Васильовича першим заступником голови Державної регуляторної служби України; Лещик Надію Всеволодівну освітнім омбудсменом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Кабмін звільнив Наталію Латиш з посади першого заступника голови Державного агентства водних ресурсів України. Також уряд погодив звільнення Миколи Кравчука з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області.

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Новий освітній омбудсмен Надія Лещик раніше була начальницею відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена. Вона навчалася в Університеті менеджменту освіти, Ужгородському національному університеті та Київському педагогічному університеті ім. Драгоманова.

Освітній омбудсмен - що відомо

Довідка УНІАН. Освітній омбудсмен є посадовою особою, на яку покладається виконання завдань із захисту прав у сфері освіти, сприяння реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення права людини на здобуття якісної та доступної освіти, здійснення заходів щодо додержання законодавства про освіту та рівного доступу до здобуття освіти.

У 2019 році в Україні вперше з'явилася посада освітнього омбудсмена. Ним став директор спеціалізованої школи № 148 міста Києва Сергій Горбачов. Його звільнили з посади освітнього омбудсмена 16 серпня 2024 року по закінченню терміну його каденції.

Нещодавно Горбачов заявляв, що адміністрації українських шкіл не повинні змушувати дітей носити "шкільну форму", оскільки це не потрібна і незаконна вимога.

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