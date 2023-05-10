Судитимуть двох жінок, які робили фіктивні документи про опіку над інвалідами та літніми особами.

В Одесі адвокатка із приятелькою робили фіктивні документи, які дозволяли чоловікам уникнути призова та виїхати за кордон.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, встановлено, що жінки організували схему, за якою чоловіки призовного віку могли без перешкод виїхати з України. Зокрема, зловмисниці за певні гроші виготовляли пакет підроблених документів, що посвідчували неіснуючі обставини сімейного життя військовозобов’язаних. Ці "обставини" ще й підтверджували відповідним рішенням суду.

Клієнтам пропонували "статус на вибір". Наприклад, повне утримання особи з інвалідністю чи самостійне виховання дитини, яка нібито перебуває на утриманні. Також можна було вибрати "пакет" задля догляду за особою похилого віку або "папери" про утримання та проживання з людиною, яка за станом здоров’я потребує не може жити одна.

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Всього правоохоронці задокументували 14 таких епізодів діяльності фігуранток. Як стало відомо УНІАН, особи, що значилися у документах (пенсіонери, інваліди тощо) "персонажі" - цілком реальні. Зазвичай, спільниці вигадували саме історії, прикрашаючи деякі епізоди життя. Так, в одного із чоловіків є маленька дитина, а вони оформили, що малеча виховується без матері.

Адвоката та її поплічницю затримали на одержанні від одного із клієнтів 5 тис. доларів за рішення суду про опікунство над дівчиною-інвалідом 2 групи. У цьому випадку ухилянта "перетворили" у дядька чужої дитини.

Наразі прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно адвоката та її спільниці. Їм інкримінують кілька статей ККУ: організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, одержання хабаря за вплив на прийняття певного рішення судом та підробку документів (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч.ч. 3,4 ст. 358.

Очільницю Полтавського райсуду спіймали на зраді

Нагадаємо, що сьогодні СБУ повідомила про ще один скандал, в якому головною фігуранткою стала очільниця Полтавського райсуду. Жінка за власним бажанням вийшла на контакт с окупантами та здавала ворогу дані щодо бійців ЗСУ.

Зокрема, від неї Росія дізналася про переміщення бійців "Азов" на півдні України. Наразі жінка сидить у СІЗО.

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