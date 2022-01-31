Його звинувачують у привласненні 340 тис. грн.

В Одесі судитимуть директора підприємства, який привласнив кошти під час ремонту лікарні, зокрема відділення для лікування інфікованих COVID-19.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що керівник підприємства-підрядника привласнив бюджетні кошти під час капітального ремонту лікарні в Київському районі Одеси.

Згідно з договором підряду, в лікарні повинні були відремонтувати фасад, зробити внутрішнє оздоблення, в тому числі у відділенні, призначеному для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Обвинувачений вніс до актів приймання виконаних робіт недостовірні відомості про обсяги фактично виконаних робіт та їх вартість, а також підписав ці документи.

Зокрема, він завищив обсяг будівельних робіт під час заміни карнизних звисів, шпаклівки парапетів на даху, штукатурення поверхонь стель всередині будівлі, утеплення фасадів і т. д.

Як наслідок, державі завдано 340 тис. грн збитків.

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Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно директора підрядної компанії за фактом службового підроблення та привласнення бюджетних коштів (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Як повідомляв УНІАН, керівника комунального підприємства Криворізької міської ради (Дніпропетровська обл.) підозрюють у розтраті 3,6 млн гривень при закупівлі апаратури для виявлення COVID-19.