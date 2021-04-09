В Одесі затримано трьох учасників етнічного злочинного угруповання «кримінального авторитета» із Закавказзя.
Читайте такожВ Одесі затримали поплічника російського "злодія в законі" (фото, відео)Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, вчора зловмисники були затримані одразу після викрадення ними грошей та інших цінностей з приватного будинку на вулиці Пішеніна.
Були проведені невідкладні обшуки, під час яких правоохоронці вилучили у фігурантів викрадені речі та знаряддя злочину.
Відзначається, що учасники угруповання підозрюються в низці крадіжок з квартир та приватних будинків одеситів. До обрання запобіжного заходу фігурантів у віці 36, 39 і 44 років помістили в ізолятор тимчасового тримання.
Вони затримані в порядку ст. 208 КПК України і перевіряються на причетність до інших злочинів, скоєних на території міста.
За даним фактом порушено провадження за ч. 3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
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