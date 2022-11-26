Українці і надалі обирають Польщу як основний напрямок економічної міграції.

З початку листопада на польському ринку праці спостерігається зменшення кількості вакансій на 20% як наслідок росту витрат на енергоносії, спаду промислового виробництва у деяких сферах економіки та інфляції.

Українці і надалі обирають Польщу як основний напрямок економічної міграції. Проте масового виїзду за кордон через втрату роботи в Україні та ракетні удари наразі не зафіксовано. Таку тенденцію відзначають експерти Міграційної платформи EWL.

У багатьох галузях польської економіки все ще не вистачає працівників: рівень безробіття в жовтні становив 5,1%, тобто такий же, як і місяцем раніше – у вересні.

Відео дня

Українці, які не знають польської мови та не мають досвіду, шукають роботу в галузі е-сommerce та логістиці. Це робота на складах, пов’язана із комплектацією замовлень. Проста фізична робота, де можна заробити сезонно або працюючи довгий термін, є на підприємствах харчової і переробної промисловості, а також на заводах автопрому (виготовлення деталей та аксесуарів для автомобілей).

Найбільше брак робочої сили відчуває транспортна галузь, де 61% компаній задекларували у жовтні, що це у значному ступені сповільнює їхню діяльність. За даними Польського економічного інституту, для 54% будівельних компаній нестача працівників є найбільшою перешкодою для функціонування - на будівельних майданчиках працювало багато чоловіків з України. Також бракує висококваліфікованих працівників технічних спеціальностей (слюсарів, операторів машин).

Як свідчать дані Прикордонної служби Польщі, масовані ракетні удари у жовтні та листопаді і руйнування критичної інфраструктури не спричинили масового виїзду українців за кордон.

Робота в Польщі: що відомо

Майже 75% працевлаштованих українців в Польщі надсилають частину коштів своїм родичам в Україну, з них понад 35% – більш ніж половину заробітку.

Після початку повномасштабної війни в Україні найбільше українських біженок з Дніпропетровщини знайшли роботу в Польщі - 11,5% працевлаштованих.