Крім того, Веніславський зазначив, що влада хоче законодавчо закріпити права військових на демобілізацію.

Робоча група комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки напрацювала вже два нові законопроєкти про мобілізацію в Україні.

Як повідомив член комітету Федір Веніславський у коментарі Obozrevatel, один з них стосується соцзахисту військових, а інший буде націлений на удосконалення самого процесу мобілізації та проходження військової служби.

"Стосовно соціального захисту, то передбачається системно врегулювати питання, пов’язані з відпустками, у тому числі тих, хто повернувся з полону, при народженні дитини та інше. Наприклад, пропонується нова додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів військовослужбовцям, яких звільнено з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби і бажає звільнитися)", - пояснив Веніславський.

Відео дня

Крім того, Веніславський зазначив, що влада хоче законодавчо закріпити права військових на демобілізацію.

"В парламенті обговорюється ідея демобілізації військових протягом 18 чи 36 місяців безперервної служби, проте поки це на рівні обговорення та остаточного рішення з цього приводу немає", - зазначив парламентар.

Мобілізація в Україні: останні новини

Українські військовослужбовці-строковики, у яких завершився термін служби, будуть демобілізовані. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. При цьому ті строковики, у яких закінчився термін служби, за бажання можуть залишитися в армії на контрактній основі.

Раніше секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що після масштабної зміни воєнкомів мобілізація в Україні почала провалюватися. За його словами, якщо з цією ситуацією нічого не робити, можуть виникнути великі проблеми.

Вас також можуть зацікавити новини: