Неправдивим є, зокрема, твердження про те, що статус кандидата на членство в ЄС для України нічого не дає.

Центр протидії дезінформації при РНБО спростував популярні фейки щодо надання Україні статусу країни-кандидатки на членство в Євросоюзі.

Як зазначили в ЦПД, неправдивим є, зокрема, твердження про те, що кандидатство в ЄС для України є чисто формальним рішенням, яке по суті це нічого не дає.

"Статус кандидата для вступу в ЄС відкриває для України доступ до нових грантів та інвестицій держав ЄС", - пояснюють експерти.

Хибною є і заява про те, що можна було не тягнути і одразу прийняти Україну в ЄС.

"Щоб стати повноцінним членом ЄС Україна повинна виконати кілька кроків: продовжити реформу судової системи; посилити боротьбу з корупцією; забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF; впровадити антиолігархічний закон; привести законодавство про медіа до стандартів ЄС; змінити законодавство про нацменшини", - пояснюють в ЦПД.

Недоречним є й порівняння з Албанією і Туреччиною та іншими країнами, які "вже по 10-30 років кандидати в ЄС", і твердження, що "Україні теж доведеться стільки чекати".

"В разі виконання всіх умов для кандидата, вступ України в ЄС заплановано на 2029 рік", - акцентують в ЦПД.

Статус кандидата на членство в ЄС для України

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

У четвер, 23 червня, Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Цей статус отримала також й Молдова.

Тим часом у Кабміні пояснили, що дає статус кандидата в ЄС для України. Зокрема, він офіційно запускає процес набуття Україною членства в Євросоюзі, відкриває для України участь у програмах та ініціативах Євросоюзу. Також він започаткує умови для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в інших країнах ЄС, та інше.

Вас також можуть зацікавити новини: