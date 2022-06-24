Статус кандидата в ЄС надасть нашій державі багато можливостей.

Статус кандидата на членство в Європейському Союзі, який вчора отримала Україна, надасть нашій країні багато можливостей.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Статус кандидата дозволить прискорити трансформацію і відновлення нашої країни. Україна стане учасником багатьох програм та ініціатив ЄС. Нам буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу. Ми станемо більш привабливою країною для інвесторів, у нас будуть діяти зрозумілі для міжнародних компаній правила. Після завершення війни ЄС буде ставитися до відновлення України не як до відновлення третьої країни, а як до інвестування в добробут потенційного майбутнього члена Європейського Союзу", - сказав він.

Також прем'єр нагадав, що вітчизняна влада неодноразово говорила, що Україні не потрібно 10 або 15 років для того, щоб завершити трансформацію держави згідно з правилами ЄС.

"Ми можемо це зробити набагато швидше", - додав він.

Статус кандидата в ЄС:

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

У четвер, 23 червня, Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Цей статус отримала і Молдова.

У Кабміні пояснили, що дає статус кандидата в ЄС для України. Зокрема, він офіційно запускає процес набуття Україною членства в Євросоюзі, відкриває для України Участь у програмах та ініціативах Євросоюзу. Також він покладе початок умовам для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в інших країнах ЄС, та інше.

У Кабміні назвали орієнтовні терміни вступу України до ЄС. Переговорні процедури можуть початися вже у 2023 році.

24 червня дипломат розповів, що Україні дасть статус кандидата в ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: