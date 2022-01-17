Водночас у відповідному законопроекті уряд пропонує спростити процедуру надання дозволу на імміграцію іноземним ІТ-спеціалістам.

Кабмін пропонує Верховній Раді ухвалити закон про обмежувальні заходи щодо іноземців, які уклали фіктивні шлюби з українками.

Це передбачено законопроектом "Про внесення змін до Закону України "Про імміграцію" (№6516), зареєстрованим у парламенті Кабінетом міністрів.

Законопроектом передбачена регулювання питання відмови у наданні дозволу на імміграцію особам, які мають намір легалізуватися на території України на підставі фіктивних шлюбів.

У пояснювальній записці до законопроекту є дані моніторингу СБУ щодо міграційної ситуації за 2018-2020 роки. Виявлено, що все більш поширеним стає спосіб легалізації іноземців через укладення шлюбів.

"Протягом останніх двох років у кілька разів збільшилася кількість спроб переправлення в Україну громадян Афганістану, Пакистану, Ірану, Іраку (країн походження нелегальних мігрантів) під приводом об’єднання сім’ї у зв’язку із одруженням з громадянками України або іммігрантками, які отримали право на постійне проживання в Україні", - зазначається в записці.

Законопроектом передбачено, що дозвіл на імміграцію не надається навіть за умови перебування особи у шлюбі з громадянином України, якщо за шлюб було заплачено матеріальну компенсацію.

Також підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію може бути ситуація, коли подружжя не проживає спільно або не веде спільного домашнього господарства; не зустрічалися або не спілкувалися до укладення шлюбу; не розмовляють мовою, зрозумілою одним одному.

Крім того, не буде надано дозвіл на імміграцію, якщо один із подружжя раніше вже перебував з громадянином України або іммігрантом у шлюбі, що не був визнаний підставою для надання дозволу на імміграцію.

Ще одною підставою для відмови може стати ситуація, коли один із подружжя не володіє інформацією про дані іншого члена подружжя особистого характеру (дата та місце народження, місце проживання, освіта, місце роботи, фах, віросповідання, наявність близьких родичів, особливості побуту та уподобань).

Все це перевірятиметься шляхом співбесіди з іноземцем або особою без громадянства, у тому числі з використанням системи відеоконференцзв’язку. Також може проводитися опитування інших осіб, якщо існує достатньо підстав вважати, що вони володіють відповідною необхідною інформацією.

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Також у законопроекті йдеться про позбавлення дозволу на імміграцію, якщо буде виявлено, що шлюб фіктивний.

Повноваження на здійснення таких перевірок пропонується надати Державній міграційній службі.

Разом з тим уряд пропонує спростити процедуру надання дозволу на імміграцію іноземним висококваліфікованим ІТ-спеціалістам.

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