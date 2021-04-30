Нова партія складається з півмільйона доз

В Україну прибула нова партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

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"Згідно з домовленостями і контрактами, щотижня плануємо отримувати нові надходження вакцин. Хочу нагадати, що всі вакцини безпечні і ефективні. Це наш шанс врятувати своє здоров’я і повернутися до нормального життя", - зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як повідомляється, нова партія становить 500 тисяч доз вакцини.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

На 30 квітня від початку вакцинальної кампанії в Україні від COVID-19 щепилися 702 тис. 440 осіб, до листа очікування вакцинації записалися 504 тис. 101 людина.

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Автор: Катерина Лиманська