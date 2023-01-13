Винуватиця скандальної вечірки в Куршевелі Аліна Варакута, яка гучно відсвяткувала свій день народження під трек "Вова, ї*аш їх, бл**ь", почала виправдовуватися за свій вчинок. Вона назвала цей інцидент "актом демонстрації нескореності українського народу".
У своєму Телеграм Варакута опублікувала серію сторіс з Інстаграм, де розповіла, що через вечірку вона отримала багато хейту в українців, і це її дуже засмучує. Вона наголосила, що день народження святкувала "на особисті статки, зароблені чесною працею".
"Якщо хтось з українців зараз оновить стару машину на нову – він теж буде винуватий? Сума, що за час війни пішла від мене на допомогу Україні, значно більша за витрачені на святкування гроші", – написала Варакута.
Крім того, дівчина пояснила, чому святкування дня народження було з прапором України та під українську пісню.
"Та тому, що зараз кожне свято українця – чи то Новий рік, чи то день народження – повʼязано з одним бажанням – перемоги. І це був акт демонстрації нескореності українського народу в будь-які часи. І нам не було страшно, що на цьому курорті можуть бути росіяни і може виникнути якийсь конфлікт, бо наша позиція – категорична", – заявила вона.
Варакута також зазначила, що виросла в простій родині та росла на Троєщині.
"Все, чого я досягла у своєму житті – я досягла своїми зусиллями. Ніяких "державних коштів" у руках я ніколи не тримала", – йдеться в сторіс.
Дівчина додала, що знаходиться за кордоном, оскільки її робота, яка "на 100% повїязана з доступом до інтернету 24/7, в Україні без світла була б неможлива". За її словами, вона свідомо обрала такі умови життя, які дозволяють їй "щодня працювати і допомагати донатами своїй країні".
"І все ж таки, я розумію, що через стан речей в країні зараз, через особисті втрати кожного, я могла когось сильно образити чи пригнічити. Я хочу щиро вибачитися за це і запевнити, що публікація сторіс зі святкування несла у собі абсолютно протилежний, переможний настрій", – резюмувала Варакута.
Скандальна вечірка в Куршевелі
Днями російська журналістка Собчак опублікувала відео з українцями, які закотили розкішну вечірку в Куршевелі. За словами Собчак, святкування українцям обійшлося в десятки тисяч євро. Згодом стало відомо, що на скандальне відео потрапив розшукуваний в Україні Сергій Ошеровський.
Раніше учасниця вечірки Аліна Варакута закликала українців "думати головою". За словами дівчини, вона "має право" святкувати свій день народження так, як їй заманеться.