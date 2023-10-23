Під час апеляції судді змінили вирок суду першої інстанції.

В Івано-Франківську апеляційний суд пом’якшив покарання ухилянту, який відмовився служити через релігійні переконання.

Як повідомляє ZaxidNet, суд першої інстанції засудив чоловіка до 1 рік в'язниці. Ухилянт пояснив, що "не хоче вбивати" через пацифістські погляди, стосунки з Богом та "дотримання Божого слова".

Івано-Франківський апеляційний скасував попередній вирок та призначив чоловіку більш м’яке покарання – 1 рік іспитового (умовного) терміну.

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Як зазначає видання, чоловік має юридичну освіту, працює приватним підприємцем та виховує двох дітей. У 2000-2001 році служив в армії, але запевняє, що був поганим солдатом. Перед тим, як вирушити на "дембель" він "покаявся, хрестився і постановив собі, що зброю у руки брати не буде".

Деякий час він відвідував релігійні зібрання, а зараз хоче створити власний регілійний рух.

У березні 2022 року чоловік отримав повістку та пішов у військкомат. Він пройшов медкомісію і отримав відстрочку на три місяці через операцію на щитоподібній залозі. Вдруге ВЛК визнала його "обмежено придатним". Він написав розписку, що відмовляється від мобілізації з релігійних переконань, "через дотримання слова Божого та Божих заповідей", не подавши документів про участь в релігійних зібраннях.

Крім того, чоловік просив про альтернативну військову службу, однак у військкоматі йому повідомили, що це неможливо. На відправку військовозобов’язаний не з'явився, бо думав, що "може бути вільним" після розписки.

У квітні суд першої інстанції призначив чоловіку 1 рік ув’язнення, врахувавши стан здоров'я, наявність двох дітей та "багаторічні глибокі релігійні переконання". Апеляційний суд вирішив, що суд першої інстанції не пояснив, чому пом'якшуючі обставини знижують ступінь тяжкості та суспільну небезпеку злочину.

"Наявність глибоких та щирих релігійних переконань пов`язаних із пацифізмом та неможливістю носити та брати зброю в руки чи носити військову форму, вбивати людей через свою віру та стосунки з Богом також підтверджуються висновком спеціаліста, доктора філософії з права", – йдеться у вироку.

Судді постановили скасувати попередній вирок. Втім, чоловіка визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 336 КК України (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Покарання у виді позбавлення волі замінили однорічним іспитовим строком.

Мобілізація в Україні - останні новини

У жовтні в Україні запрацював онлайн-реєстр військовозобов'язаних чоловіків. У ньому міститимуться основні дані призовників, такі як місце проживання та роботи, адреса, номер телефону, сімейний стан, володіння транспортними засобами.

Такий механізм спростить постановку чоловіків на військовий облік. Про розсилку електронних повісток поки не йдеться, але можливо таку функцію впровадять у майбутньому.

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