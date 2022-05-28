Фінансові махінації здійснювали посадові особи підприємства, яке належить екс-депутату госдуми РФ від провладної партії.

Викрито злочинну схему виведення понад 50 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, відкрито кримінальне провадження за фактами розтрати майна та службового підроблення (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідство встановило, що з 2021 року посадові особи підприємства, яке належить екс-депутату госдуми РФ від провладної партії, здійснювали фінансові махінації під час закупівлі матеріалів виробництва. Вони перерахували на рахунки товариств, що знаходяться на території країни-агресора, завищену імпортну вартість товару на суму понад 52 млн грн.

Зазначається, що внаслідок проведених обшуків вилучено первинні документи фінансово-господарської діяльності по імпортних операціях та операціях з контрагентами внутрішнього ринку України, фінансову звітність та чорнові записи.

Раніше Служба безпеки України завадила Росії обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу "Ан".

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