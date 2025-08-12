Вивчається можливість вперше запровадити зимову вступну кампанію.

Президент України Володимир Зеленський доручив спростити умови вступу до вищих навчальних закладів і наразі розглядається можливість запровадити зимову вступну кампанію. Про це повідомив сам глава держави під час Українського молодіжного форуму 2025.

"Ми усі бачили, як цим літом було. Тому я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилось чекати рік, якщо влітку з якоїсь причини не вдалося пройти. Були ще інші пропозиції, але на все треба максимально уважно подивитись і дати належні відповіді", - сказав Зеленський.

За словами президента, на напрацювання відповідних питань потрібно десь тиждень часу.

Також Зеленський анонсував збільшення стипендій для студентів з наступного року.

"Ми домовились також з прем’єр-міністром, міністром фінансів, щоб з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, що наразі стипендії становлять - звичайна 2100 грн, а підвищена – майже 3000 грн. У Верховній Раді розглядається законопроект, який передбачає появу так званих національних стипендій: підвищених виплат, які зможуть забезпечити студентів на рівні мінімальної заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак наглосив, що розмови про дітей, які масово виїхали за кордон, а аудиторії вітчизняних закладів вищої освіти на початку року будуть порожніми, виявилися перебільшенням. За його даними, цьогоріч було подано понад 1 мільйон 138 тисяч заяв, з яких близько 800 тисяч – на бакалаврат. І це більше, ніж торік. Бабак каже, що спаду зацікавленості до навчання в українських ЗВО не спостерігається. Навпаки, підкреслив він, вступна кампанія "активна".

Посадовець також додав, що цьогоріч абітурієнти обирають не лише столичні, а й регіональні університети. Також він зазначив, що 44,3% заяв було подано на бюджетні місця, а майже третина - 29,4% припадає на Київ. Водночас, посадовець розповів, що вдвічі менше таких заяв на Львівщині, потім традиційно йдуть Харків, Одеса і Дніпро.

