Журналіст сподівається, що війна в Україні закінчиться в найближчі місяці.

Журналіст Дмитро Гордон назвав три умови перемоги України над Російською Федерацією. Він сподівається, що війна закінчиться цього року.

Про це журналіст розповів в інтерв'ю телеведучому Василю Голованову.

Гордон заявив, що сподівається на завершення війни в Україні в найближчі місяці.

"Перше, повернення всіх територій, де зараз знаходяться росіяни – Крим, Донбас, Херсонська область, частина Запорізької області, частина Харківської області. Друге, репарації. Все, де напаскудили, зруйнували, вивезли, – порахувати всі витрати на відновлення, плюс моральну складову, все повернути. Третє - це покаяння. Фашистська недодержава Росія має покаятися перед українцями за все те зло, яке ця країна нам заподіяла. Ось три складові перемоги!"- пояснив журналіст.

При цьому він вважає, що репарації від РФ можна направити на зарплати українських військових, на компенсації родичам загиблих, а також постраждалим українцям.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого близько 5: 00 ранку Росія почала повномасштабну війну проти України. Путінські війська з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Дії Москви засудив фактично весь світ.

Станом на 2 травня відомо про ліквідацію 23800 російських солдатів, які прийшли вбивати українців, а також сотні одиниць техніки.

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