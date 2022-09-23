Служба безпеки встановила особи основних організаторів та учасників підготовки фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що наразі ідентифіковано понад 4 тис. представників ворожих угруповань, зрадників і колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
"Серед них – російські силовики, їхні поплічники з утворених окупантами місцевих "МВД" та очільники так званих "тєріторіальних ізбіратєльних комісій". Згідно з перехопленими документами країни-агресора саме підрозділи Росгвардії та воєнної поліції ЗС РФ мають забезпечувати "охорону" псевдоголосувань. Їм на "допомогу" направлено колаборантів з окупаційних адміністрацій і приватних охоронних структур, підконтрольних спецслужбам РФ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, СБУ зібрала установчі дані на всіх організаторів незаконної діяльності, встановила місця їхнього перебування та маршрути руху, а також задокументувала злочинні дії.
У межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб.
"Референдуми" на окупованих Росією територіях
Російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.
Путін підтримав проведення псевдореферендумів в окупованих районах України після військової поразки РФ в Харківській області. Після чого в Кремлі пригрозили ядерним ударом у разі "посягання" на анексовані території.
Міжнародне співтовариство засудило наміри російських окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.