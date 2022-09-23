Ідентифіковано понад 4 тис. представників ворожих угруповань, зрадників і колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Служба безпеки встановила особи основних організаторів та учасників підготовки фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що наразі ідентифіковано понад 4 тис. представників ворожих угруповань, зрадників і колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

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"Серед них – російські силовики, їхні поплічники з утворених окупантами місцевих "МВД" та очільники так званих "тєріторіальних ізбіратєльних комісій". Згідно з перехопленими документами країни-агресора саме підрозділи Росгвардії та воєнної поліції ЗС РФ мають забезпечувати "охорону" псевдоголосувань. Їм на "допомогу" направлено колаборантів з окупаційних адміністрацій і приватних охоронних структур, підконтрольних спецслужбам РФ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ зібрала установчі дані на всіх організаторів незаконної діяльності, встановила місця їхнього перебування та маршрути руху, а також задокументувала злочинні дії.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб.

"Референдуми" на окупованих Росією територіях

Російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Путін підтримав проведення псевдореферендумів в окупованих районах України після військової поразки РФ в Харківській області. Після чого в Кремлі пригрозили ядерним ударом у разі "посягання" на анексовані території.

Міжнародне співтовариство засудило наміри російських окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

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