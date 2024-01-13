Арахамія заявив, що комітет повернув уряду із завданням підготувати законопроєкт, який "не буде так турбувати суспільство і буде виконувати своє головне завдання - мобілізацію".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, які пропозиції урядового законопроекту про мобілізацію забракував профільний комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони.

За його словами, в законопроекті було "чимало проблем". Так, у комітеті виступили проти мобілізації транспорту фізичних осіб-підприємців і призову людей з інвалідністю третьої групи.

"У третій групі інвалідності багато людей, у яких немає одного з органів, або хворих на туберкульоз. Навіщо це в армії?" - зазначив Арахамія.

Відео дня

Він стверджує, що нардепи були категорично проти надсилання повісток електронною поштою.

"Яким чином, відправивши повістку, потім починається кримінальна відповідальність за ухилення, хоча людина може просто не мати доступу", - пояснив він.

Арахамія розповів, що комітет повернув уряду із завданням підготувати законопроєкт, який "не буде так турбувати суспільство і буде виконувати своє головне завдання - мобілізацію".

За його словами, терміни подачі доопрацьованого законопроєкту не обговорювали, а нардепи готові зібратися "у будь-який день або вночі й всі будемо голосувати, просто дайте якісний документ".

"Мені здається, міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, які брали участь в обговоренні законопроєкту, уважно нас почули. Ми почули їх, тому що вони аргументовано говорили, де їм не вистачає людей і яких. Ми дуже-дуже багато уваги в цих дискусіях приділили підвищенню рівня навчання в навчальних центрах", - додав він.

Закон про мобілізацію - деталі

11 січня Кабмін відкликав скандальний законопроект про мобілізацію. Після доопрацювання його повторно винесуть на розгляд уряду. Низка норм урядового законопроекту викликали дискусії в суспільстві, зокрема, щодо можливості вручення електронних повісток, вилучення у підприємців автівок, можливості призову інвалідів третьої групи.

Як зазначили в Офісі президента, цей закон буде прийнятий у будь-якому разі.

Вас також можуть зацікавити новини: