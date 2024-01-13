Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, які пропозиції урядового законопроекту про мобілізацію забракував профільний комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони.
За його словами, в законопроекті було "чимало проблем". Так, у комітеті виступили проти мобілізації транспорту фізичних осіб-підприємців і призову людей з інвалідністю третьої групи.
"У третій групі інвалідності багато людей, у яких немає одного з органів, або хворих на туберкульоз. Навіщо це в армії?" - зазначив Арахамія.
Він стверджує, що нардепи були категорично проти надсилання повісток електронною поштою.
"Яким чином, відправивши повістку, потім починається кримінальна відповідальність за ухилення, хоча людина може просто не мати доступу", - пояснив він.
Арахамія розповів, що комітет повернув уряду із завданням підготувати законопроєкт, який "не буде так турбувати суспільство і буде виконувати своє головне завдання - мобілізацію".
За його словами, терміни подачі доопрацьованого законопроєкту не обговорювали, а нардепи готові зібратися "у будь-який день або вночі й всі будемо голосувати, просто дайте якісний документ".
"Мені здається, міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, які брали участь в обговоренні законопроєкту, уважно нас почули. Ми почули їх, тому що вони аргументовано говорили, де їм не вистачає людей і яких. Ми дуже-дуже багато уваги в цих дискусіях приділили підвищенню рівня навчання в навчальних центрах", - додав він.
Закон про мобілізацію - деталі
11 січня Кабмін відкликав скандальний законопроект про мобілізацію. Після доопрацювання його повторно винесуть на розгляд уряду. Низка норм урядового законопроекту викликали дискусії в суспільстві, зокрема, щодо можливості вручення електронних повісток, вилучення у підприємців автівок, можливості призову інвалідів третьої групи.
Як зазначили в Офісі президента, цей закон буде прийнятий у будь-якому разі.