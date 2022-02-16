Державний прапор України підняли на всіх адмінбудівлях парламенту.

Сьогодні, 16 лютого, Україна святкує День єднання. Свято відзначили і у Верховній Раді.

Трансляція засідання відбувається на YouTube-каналі парламенту.

Сьогоднішнє пленарне засідання голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розпочав з оголошення про те, що 16 лютого відповідно до Указу Президента України оголошено Днем єднання.

У цей день державний прапор України піднятий на всіх адміністративних будинках Верховної Ради України.

Деякі парламентарі прийшли на засідання у вишиванках. Також біля трибуни розтягнули державний прапор України.

Національний заслужений академічний український народний хор України ім. Г. Верьовки виконав Гімн України.

Крім цього, парламентарі також привітали з Днем незалежності Литву. Спікер парламенту надав слово для виступів заступникові голови Литви та членам делегації.

Народні депутати оплесками привітали делегацію і подякували литовським парламентаріям за підтримку.

Нагадаємо, 14 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив 16 лютого Днем єднання.

"Нас лякають великою війною та вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не вперше. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи.... Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", - зазначив він.

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