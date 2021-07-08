Крім того, засновник Blackwater Ерік Прінс розглядав можливість створення фабрики з виробництва боєприпасів в Україні та консолідації провідних авіаційних і аерокосмічних фірм країни в консорціум для конкуренції з Boeing і Airbus.

Засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс у 2020 році розглядав можливість створення ПВК в Україні з ветеранів АТО.

Про це повідомляє Time з посиланням на документи та джерела. Загальна сума доходів та інвестицій, згідно бізнес-плану, який опинився в руках редакції, повинна була скласти 10 мільярдів доларів.

За їхніми даними, Прінс обговорював це питання з колишнім радником президента України Ігорем Новіковим і главою офісу глави держави Андрієм Єрмаком.

Планувалося, що в Україні буде створена приватна військова компанія, куди могли б найматися українські військові з досвідом участі в АТО на Донбасі. Крім того, засновник Blackwater розглядав можливість створення фабрики з виробництва боєприпасів в Україні та консолідації провідних авіаційних і аерокосмічних фірм країни в консорціум для конкуренції з Boeing і Airbus.

Для просування своєї ініціативи Прінс зустрічався з кількома політиками, зокрема - з депутатом Андрієм Деркачем. Сам Деркач зазначав, що створення ПВК в Україні могло б добре допомогти продажам української зброї, техніки і літаків, враховуючи великі контракти Прінса на Близькому Сході. Однак депутат, як стверджує Times, попередив Прінса про те, що йому буде складно закріпитися в Україні через позицію керівників заводів і олігархів, які контролюють більшу частину українського ВПК.

"Ви працювали всюди, але Україна - особлива. Тут вкрай складно домогтися успіху. Вам потрібно зібрати серйозну команду, яка зможе штовхати цей процес уперед", - сказав Деркач своєму співрозмовнику.

Через кілька тижнів після візиту Прінса в Україну, його команда підготувала два бізнес-плани і відправила обидва представникам офісу президента. У першому пропонувалося розірвати контракт з Китаєм по "Мотор-Січі" і купити завод за 1 млрд доларів, гроші Прінс планував зайняти у Windward Capital, інвестиційної компанії, до послуг якої Прінс вдавався раніше. Також пропозиція містила пункт по виставленню "ультиматуму" китайським інвесторам "Мотор Січі", які повинні були або погодитися на "негайний продаж", або зіткнутися з "втратою вартості". У другому бізнес-плані йшлося про поглинання авіазаводу "Антонов".

Однак у міру наближення президентських виборів в США ситуація ускладнювалася. Як зазначає видання, українську сторону міг відлякати факт співпраці колишнього глави Blackwater з колишнім нардепом Андрієм Артеменком і Деркачем, щодо яких в США було порушено кримінальну справу за підозрою в "російському втручанні" в американські вибори.

Після поразки 45-го президента Трампа на виборах, з яким экс-голова Blackwater тримав близький контакт, плани остаточно впали.

"При адміністрації Байдена США навряд чи підтримають проекти Прінса в Україні", - резюмує Times.

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Найманці Blackwater - що про них відомо

Blackwater - американське охоронне підприємство (приватна військова компанія), засноване в 1997 році Еріком Прінсом і Елом Кларком.

Blackwater наразі є найбільшою приватною військовою компанією. Штаб-квартира знаходиться в Північній Кароліні, округ Каррітак, на території громади Мойок.

Основні прибутки отримує від участі у військових конфліктах, близько 90% виручки складають урядові замовлення.Також замовниками є приватні особи, нафтовидобувні, страхові компанії.

Американська ПВК опинилася в центрі скандалу у зв'язку з розстрілом жителів Багдада у вересні 2007 року. Охоронці Blackwater, які працювали в Іраку за контрактом Держдепартаменту США, влаштували стрілянину на одній з площ іракської столиці, щоб звільнити її для проїзду американського кортежу. Тоді загинули 14 жителів Багдада, 17 отримали поранення.

У квітні 2015 року Федеральний суд США засудив одного зі співробітників Blackwater, винних у тій трагедії, до довічного ув'язнення, а троє його колег отримали тюремні терміни до 30 років.

Перед відходом з влади Трамп підписав указ про помилування чотирьох екс-військових Blackwater, яких визнали винними в масовому вбивстві цивільних в Іраку.

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Автор: Денис Прядко