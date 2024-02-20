За даними слідства, він був завербований Росією ще наприкінці дев’яностих, коли був кадровим офіцером КДБ СРСР та ФСБ.

Про чергову підозру у державній зраді повідомлено заступнику секретаря РНБО часів Януковича Володимиру Сівковичу (ч. 1 ст. 111 КК України), який в інтересах РФ влаштував провокацію із побиття учасників "Студентського Майдану" 30 листопада 2013 року. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, він був завербований Росією ще наприкінці дев’яностих, коли був кадровим офіцером КДБ СРСР та ФСБ. Посадовець виконував завдання вищого політичного керівництва країни-агресора щодо недопущення євроатлантичної інтеграції України. Задокументовано, що у жовтні 2013 року він зустрічався з секретарем Ради Безпеки Російської Федерації Николаєм Патрушевим у межах консультацій делегацій РНБО двох країн в Одесі. На цьому заході зрадник отримав вказівки щодо подальшої підривної діяльності проти України та придушення потенційних протестних акцій через відмову України від асоціації з ЄС.

"Після початку студентських протестів на Майдані Незалежності, заступник Секретаря РНБО почав втілювати плани РФ. У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року він особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції організований ним розгін та побиття студентів", - інформує ДБР.

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Тоді через протиправні дії працівників органів внутрішніх справ 55 учасникам мирного зібрання на Майдані Незалежності в Києві було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, більш ніж 300 учасників були змушені тікати з середмістя столиці й переховуватись в приміщені Михайлівського собору. Ці події призвели до суспільно-політичної кризи, масових протестів проти чинного на той час політичного керівництва держави.

Своєю чергою це призвело до посилення сепаратизму в окремих регіонах України та потім використано РФ у веденні підривної діяльності проти нашої держави, зауважують у ДБР.

Крім того, суспільно-політична криза вже після подій Майдану значно ускладнила консолідацію діяльності усіх правоохоронних та інших державних органів на своєчасну та ефективну протидію підривній діяльності РФ, ліквідацію загроз національній безпеці України з боку Росії, протидію застосуванню РФ елементів так званої "гібридної війни" проти України для вчинення дій, спрямованих на відокремлення низки південних та східних регіонів для їх подальшої анексії.

"Своїми діями Сівкович завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, створено виключні передумови для здійснення РФ активних дій щодо окупації території частини території України", - йдеться у повідомленні ДБР.

Максимальне покарання за вчинення цього злочину – 15 років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний переховується від слідства та суду на території держави-агресора та є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ.

У липні 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ РФ за шпигунство.

Також ДБР завершено спеціальне досудове розслідування відносно Сівковича за підозрою у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності.

Злочини силовиків на Майдані

У ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві. Після побиття бійцями "Беркута" в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян.

14 грудня тодішній генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступнику секретаря РНБО Сівковичу та ще низці високопосадовців.

12 лютого стало відомо, що кримінальне провадження щодо Сівковича було закрито Печерським судом Києва 7 лютого 2014 року. А 14 березня 2014 року Апеляційний суд м. Києва скасував вказане рішення та направив справу на новий розгляд до Печерського районного суду.

10 червня 2020 року Володимира Сівковича було оголошено у міжнародний розшук. А у червні 2022 р. Суд задовольнив клопотання слідчого ДБР і дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича за силовий розгін студентів на Майдані Незалежності у Києві у 2013 році.

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