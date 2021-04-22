Зокрема, він фотографував територію, будівлі військових об’єктів, автотранспорт, розташування камер відеоспостережень, систему охорони та збирав приватну інформацію про військовослужбовців та їхні родини.

На Житомирщині затримали місцевого жителя, який на замовлення ФСБ Росії виконував завдання, що завдають шкоду обороноздатності та державній безпеці України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Читайте такожФСБ затримала в Криму чоловіка, який нібито передавав дані українській розвідціЗа даними слідства, житель міста Бердичів протягом січня-квітня з корисливих мотивів, вступивши у злочинну змову з представником ФСБ Росії, діючи під конспіративним псевдонімом, отримував та виконував завдання.

«Зокрема, він фотографував територію, будівлі військових об’єктів, автотранспорт, розташування камер відеоспостережень та «сліпих зон», систему охорони, а також збирав приватну інформацію про військовослужбовців та їхні родини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незаконно здобуті відомості, за які йому пообіцяли грошову винагороду, він передавав різними видами зв’язку.

Затримання агента ФСБ Росії: що ще відомо

За місцем проживання затриманого провели санкціонований обшук, під час якого вилучено предмети та документи, що свідчать про незаконну діяльність.

Йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За інформацією СБУ, затриманий за гроші збирав розвідувальні дані про військові частини регіону. Під час обшуків правоохоронці вилучили засоби зв’язку із представниками ФСБ РФ.

Підозрюваний визнав факт співпраці з російською спецслужбою та надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності. Зокрема, встановлено. що на виконання завдання російських кураторів агент мав:

провести відеозйомку двох військових об’єктів;

зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, включаючи компрометуючі дані;

встановити місця проживання військовослужбовців.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Світлана Макринська, Катерина Шварц