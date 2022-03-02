Він наголошує, що українці сьогодні стали символом незламності.

Президент України Володимир Зеленський переконує, що настане час, коли всі українці зможуть виспатися, але це буде після перемоги у війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Українці! Пройшла ще одна ніч повномасштабної війни Росії проти нас, проти людей, проти України. Тяжка ніч. Хтось провів цю ніч у метро - в укритті. Хтось - у підвалах. Комусь пощастило більше - поспали вдома. Іншим дали притулок друзі, комусь родичі. Сім ночей ми майже не спимо. Або спимо, але дуже тривожно. Рідні мої, настане час, коли ми всі зможемо виспатися. Але це буде після війни. Але точно після перемоги. У мирі, який нам так потрібен. Який ми завжди цінували. І який ми ніколи не руйнували",- наголосив Зеленський.

Він закликав усіх берегти своїх близьких та побратимів.

"Я захоплююся кожним з вас. Увесь світ захоплюється вами. Від голівудських зірок до політиків. Сьогодні ви, українці, символ незламності. Символ того, що люди в будь-якій країні будь-якої миті можуть стати найкращими людьми на землі. Слава Україні!", - сказав президент.