Це станеться не тому, що українці особливі, а тому що, в України немає іншого виходу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після перемоги Україна стане однією із найміцніших держав Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, відповідаючи на питання, чи готовий український народ роками чи десятиліттями жити у стані підвищеної боєготовності, як, наприклад, Ізраїль.

"Це ж не питання - готові ми чи не готові. Я думаю, що всі українці, особливо всі, хто залишився в країні, - я зараз не про жінок та дітей, які виїхали, є деякі й чоловіки, які виявилися не чоловіками, більшість українців, які об’єдналися, більшість нашої держави… вони не просто готові або не готові, у нас немає іншого виходу. Ми будемо такою державою", - зазначив президент.

Він наголосив, що Україна вже стала такою державою.

"Ми держава з тим, що ми повинні знати, що нам доведеться захищати нашу землю, і це не значить, що ми будемо воювати. Я вважаю, що навпаки, коли ми переможемо, то ми будемо державою, в якій буде найпотужніша армія і найдосвідченіша, найдосвідченіший щодо захисту народ. І щодо гарантій безпеки, я вважаю, що ми станемо однією із найміцніших держав у Європі", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що це станеться не тому, що українці особливі, а тому, що в України немає іншого виходу.

"Це реалії, в яких ми живемо. Це реалії, з якими у нас сусідство", - додав глава держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дає велику прес-конференцію, присвячену ситуації в Україні та відбиттю російської агресії. УНІАН веде пряму трансляцію.

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