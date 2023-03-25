Коли журналісти прийшли до жінки вона погодилася з ними поспілкуватися. Вона сказала, що її звати Антоніна Пашковська і їй 36 років.

Стали відомі подробиці історії жінки, яка разом з маленьким сином до вчорашнього дня жила у землянці в Печерському районі Києва.

Як з'ясували журналісти ТСН, жінка мешкала в землянці, яку колись зробили мешканці сусіднього будинку в якості погреба. "На вулиці Бойчука, живуть безхатьки, але б їх я не назвала асоціальними. Зранку вони йдуть десь працювати, ввечері повертаються. Нормально вдягнені. Вони усі перевірені - після повномасштабного вторгнення Росії сюди приїхали військові та з’ясовували, хто тут живе. Ця жінка з дитиною тут з’явилася недавно", - розповіла місцева пенсіонерка.

Коли журналісти прийшли до жінки вона погодилася з ними поспілкуватися. Вона сказала, що її звати Антоніна Пашковська і їй 36 років.

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"Я родом із Кривого Рогу, в мене три дитини. Старшій доньці, Віолеті, вже 13-й рік, вона мешкає зі своїм татом за кордоном, він далекобійник, тому забрав її з собою після повномасштабного вторгнення росіян. Середньому сину, Кирилу, зараз 6 років. Коли йому було 2 роки, то в мене його забрала моя мачуха та віддала своїй доньці, яка не може мати дітей", - розповіла жінка.

Вона додала, що сама з дитячого будинку. її вдочерили у дврічному віці. "Потім мене вигнали з дому, мачуха сказала, щоб я не поверталася. Найменшому, Сашкові, 5 місяців. Я його народила в Києві 10 жовтня, але не тут, а в пологовому будинку", - зазначила Антоніна.

Далі вона зізналася, що після пологів її відправили в Полтаву, в будинок матері та дитини. Але звідти вона втекла, тому що там, як у концтаборі. "Тут я перебуваю близько тижня, а загалом в Києві - близько 7 років", - сказала жінка.

Після того як соціальні служби знайшли її з маленьким сином у антисанітарії, дитину в неї забрали. Як каже Антоніна, тепер, для того, щоб повернути сина їй треба знайти роботу й житло.

"Якщо мені дитину не повернуть, то скажу чесно - я піду здьорнусь, повішусь", - сказала Антоніна та заплакала. Але додала, що умови в землянці, де немає жодних комунікацій, є небезпечними для малюка. ПРи цьому вона додала, що землянка опалюється, там є буржуйка. "Ми її топимо дровами, які збираємо поруч. Батько дитини працює, купував і памперси, і дитяче харчування. Мені приносили гарячу воду, на ній я готувала дитячу суміш. Дитина вже вміє сидіти, може їсти з ложечки", - додала Антоніна.

Жінка, використовуючи нецензурні вислови на адресу соцслужб, заявила, що від сина відмовлятися не має наміру.

При цьому в поліції, і в центрі соцслужб Печерського району Києва наголошують, що хлопчика врятували від небезпеки, тому здивовані коментарям, які з’являються в соцмережах на захист жінки. Як зазначила заступниця директора центру соцслужб Печерського району Києва Ніна Довгуша, слава Богу, що дитина взагалі залишилася живою.

"Від дитини було чутно такий запах, що не можно було підійти. На даний час дитина знаходиться в лікарні на обстеженні", - пояснила вона.

Щодо подальшої долі малюка Довгуша зазначила, що мати написала відмову, але протягом 2 місяців має право звернутися до служби у справах дітей щодо поновлення батьківських прав. Якщо вона цього не зробить, то відбувається суд і її можуть позбавити батьківських прав.

"Після цього дитина вже зі статусом позбавленої батьківського піклування може бути усиновлена", - пояснила Довгуша.

Щодо стану здоров'я дитини вона сказала, що за попередніми висновками медиків, у дитини є проблеми.

Крім цього, в центрі соцслужб Печерського району Києва додали, що немовля було не доглянуте належним чином, дитина жила в повній антисанітарії, мати його не мила, а протирала вологими серветками. Жінка розповіла, що годувала сина дитячими кашками, коли вона знаходила кип’ячену воду, яку приносили люди", Також там зауважили, що під час тривалого спілкування з жінкою вона сама сказала про те, що не хоче і не може доглядати сина. "Вона сказала: "Напевно, так буде краще для сина", і написала заяву про відмову від дитини на начальника районного відділу поліції та начальника служби у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації", - прокоментували ситуацію в соцслужбі.

Дитина у землянці на Печерську

25 березня стало відомо, що у Києві на Печерську жінка жила з 5-місячним немовлям у закинутій недобудові без жодних комунікацій. За адресою виїхали правоохоронці. На місці виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами: бруд, антисанітарія та відсутність будь-яких комунікацій. У зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я немовляти поліцейські спільно із спецслужбами передали дитину під нагляд лікарям.

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