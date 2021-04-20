Новий тренд Youtube - це блоги простих людей, які мають особливі хобі, професії, таланти чи вміння.

Все більше пересічних українців знаходять себе у відеоблогінгу. Сьогодні будь-хто з особливими навичками або хоббі може заробляти, розповідаючи про свій досвід в мережі.

Читайте такожБлогерка Вербинець розсекретила суму гонорару MONATIK після корпоративу

Про це йдеться в сюжеті "Грошей". Так, слава та заробітки зірок інтернету - мрія багатьох. Але новий тренд - це блоги простих людей, які мають особливі хобі, професії, таланти чи вміння. На перший погляд, банальні, але корисні ролики набирають мільйони переглядів.

Журналісти поспілкувались зі звичайними українцями, що запустили успішні блоги на Youtube.

Максим Когут з Львівщини 20 років був звичайним майстром по металу. А якось суто заради розваги зняв свою роботу на відео - про успішний блог навіть і не думав. Та як виявилось, його досвід готові вивчати десятки тисяч людей по всьому світу. Тепер в нього 133 тисячі підписників.

Михайло Дубатовк починав як звичайний столичний автоінструктор і запекло шукав клієнтів. А тепер від них немає відбою, адже замість самореклами експерт почав знімати відео з порадами для новачків на дорозі. Тепер в нього понад 600 тисяч підписників.

Місцевою зіркою став і простий сільський хлопець Костянтин Лисенко. Як і кожен фермер, він трудився в полі та ремонтував допотопні трактори, але вирішив зняти це на відео. Костянтин мав лише досвід і харизму, але цього вистачило, аби його поради почали дивитись фермери з усіх куточків країни.

Тож будь-яке вміння легко перетворити на успішне шоу. Блогери наголошують, що запорука успіху - "горіти" своєю справою. Однак і конкуренція в інтернеті шалена, тож успішні блогери радять ставитись до цього не як до хобі, а як до справжньої роботи.

Вам також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров