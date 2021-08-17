Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ на акцію вийшли кілька десятків представників ЗМІ.

Журналісти вимагають від поліції знайти та притягнути до відповідальності винних за напади на представників преси.

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі Міністерства внутрішніх справ на акцію вийшли кілька десятків представників ЗМІ.

Вони заявляють, що поліція неохоче розслідує справи щодо нападу на журналістів з боку правоохоронців, так само як і Державне бюро розслідувань та Служба безпеки.

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Під час акції між її учасниками та прес-секретарем МВС Артемом Шевченком виникла гаряча дискусія на підвищених тонах з приводу того, що представники медіа звинуватили поліцію у покриванні своїх представників, які під час масових акцій вчиняли неправомірні дії щодо журналістів. Насамперед йдеться про фотокореспондентів та операторів, які найчастіше опиняються в самому центрі протистоянь під час вуличних акцій.

Також представники ЗМІ заявляють, що часто поліція демонструє бездіяльність, коли бачить напад на представників преси.

Речник МВС все це заперечує. Натомість він порадив журналістам та фотокореспондентам, операторам стерегтися, аби не потрапити в центр протистояння між поліцейськими та громадянами, коли це протистояння перестає бути мирним і перетворюється у фізичне зіткнення.

На акції фотокореспонденти розповіли свої історії про те, як до них останні років 5 поліцейські незаконно застосовували газові балончики, фізичну силу і що майже всі нападники у погонах залишилися безкарними, а в багатьох випадках навіть не були встановлені поліцейські, які вчинили подібні неправомірні дії.

На акції виступив і постраждалий від дій "тітушок" Національного корпусу 14 серпня фотокореспондент одного з Інтернет-видань Олександр Кужельний.

Він розповів про те, що коли на нього напали молодики та почали його бити в центрі Києва біля Маріїнського парку, повз проїжджав мікроавтобус з поліцейськими, і він почав кричати про допомогу, проте поліція проїхала, не зупинившись.

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Автор: Дмитро Хилюк