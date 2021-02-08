Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року розпочалася 1 лютого і триватиме до 5 березня.
Натомість додаткова реєстрація для участі в додатковій сесії проходитиме з 6 по 18 травня включно.
Як зареєструватися на ЗНО 2021
Реєстрація на ЗНО 2021 року включає декілька етапів.
Так, насамперед на веб-сайті Українського центру оцінювання треба створити й заповнити реєстраційну картку. Робиться це за допомогою спеціального сервісу "Зареєструватися", розміщеного у рубриці "ЗНО/ДПА". Одним із перших кроків реєстрації є обрання категорії особи. Випускникам же поточного року слід звернути особливу увагу на вибір навчальних предметів для проходження ЗНО.
Читайте такожНайкращі учасники ЗНО отримають по 100 тисяч гривень премії - рішення РадиДалі потрібно підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію: в закладі освіти - для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти; або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти - для випускників минулих років.
Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО керівники закладів освіти повинні надіслати до 1 березня 2021 року включно.
Ці комплекти повинні містити:
- оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу "Зареєструватися";
- засвідчену копію паспорта громадянина України;
- засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
- за потреби інші документи (медичний висновок про створення про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).
Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, який має бути надіслано в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного оцінювання.
У разі потреби можна внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію. Вона триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року після отримання сертифіката ЗНО.
До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час та місце проведення тестувань.
Предмети основної сесії ЗНО 2021
Участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів. Обрати він повинен із цього переліку:
- українська мова;
- українська мова і література;
- математика;
- історія України;
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія;
- англійська мова;
- іспанська мова;
- німецька мова;
- французька мова.
Слід зауважити, що для осіб, які у поточного року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, обов’язковим буде проходження ЗНО з 4 навчальних предметів:
- українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова і література (субтест "Атестаційні завдання");
- математика (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав цей навчальний предмет);
- історія України (субтест "Період ХХ – початок ХХІ століття") або одна з іноземних мов (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав цей навчальний предмет);
- один із навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови).
Основна сесія ЗНО 2021: графік та терміни проведення
Цього року основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня й завершиться 15 червня. Вона проходитиме за таким графіком:
- 21 травня – хімія
- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови
- 25 травня – англійська мова
- 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту)
- 1 червня – українська мова, українська мова і література
- 4 червня – історія України
- 7 червня – фізика
- 10 червня – біологія
- 15 червня – географія
Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року включно.
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