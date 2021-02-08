Кожен учасник матиме змогу складати тести щонайбільше із 5-ти навчальних предметів.

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року розпочалася 1 лютого і триватиме до 5 березня.

Натомість додаткова реєстрація для участі в додатковій сесії проходитиме з 6 по 18 травня включно.

Як зареєструватися на ЗНО 2021

Реєстрація на ЗНО 2021 року включає декілька етапів.

Так, насамперед на веб-сайті Українського центру оцінювання треба створити й заповнити реєстраційну картку. Робиться це за допомогою спеціального сервісу "Зареєструватися", розміщеного у рубриці "ЗНО/ДПА". Одним із перших кроків реєстрації є обрання категорії особи. Випускникам же поточного року слід звернути особливу увагу на вибір навчальних предметів для проходження ЗНО.

Читайте такожНайкращі учасники ЗНО отримають по 100 тисяч гривень премії - рішення РадиДалі потрібно підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію: в закладі освіти - для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти; або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти - для випускників минулих років.

Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО керівники закладів освіти повинні надіслати до 1 березня 2021 року включно.

Ці комплекти повинні містити:

оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу "Зареєструватися";

засвідчену копію паспорта громадянина України;

засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

за потреби інші документи (медичний висновок про створення про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, який має бути надіслано в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного оцінювання.

У разі потреби можна внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію. Вона триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року після отримання сертифіката ЗНО.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час та місце проведення тестувань.

Предмети основної сесії ЗНО 2021

Участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів. Обрати він повинен із цього переліку:

українська мова;

українська мова і література;

математика;

історія України;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

англійська мова;

іспанська мова;

німецька мова;

французька мова.

Слід зауважити, що для осіб, які у поточного року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, обов’язковим буде проходження ЗНО з 4 навчальних предметів:

українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова і література (субтест "Атестаційні завдання");

математика (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав цей навчальний предмет);

історія України (субтест "Період ХХ – початок ХХІ століття") або одна з іноземних мов (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав цей навчальний предмет);

один із навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови).

Основна сесія ЗНО 2021: графік та терміни проведення

Цього року основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня й завершиться 15 червня. Вона проходитиме за таким графіком:

21 травня – хімія

24 травня – іспанська, німецька, французька мови

25 травня – англійська мова

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту)

1 червня – українська мова, українська мова і література

4 червня – історія України

7 червня – фізика

10 червня – біологія

15 червня – географія

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року включно.

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Автор: УНІАН