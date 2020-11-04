Українець присвятив перемогу в суді усім загиблим захисникам країни.

Український нацгвардієць Віталій Марків у першій після свого звільнення промові заявив, що перемога в суді - це пам'ять про усіх загиблих захисників України.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Також Марків згадав і про російських пропагандистів.

"Це надзвичайна подія. Ми показали, що правда є. Моїм засудженням було показано, що кремлівській пропаганді немає меж, але справедливість існує. Ця перемога у суді – це пам'ять про всіх загиблих захисників України", - зазначив він.

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Марків також повідомив про намір одягти форму Нацгвардії.

"Я військовослужбовець, для мене гідність та дисципліна має величезне значення. Я брав приклад з генерала Кульчицького. Мені випала величезна честь бути з ним знайомим, це генерал з серцем солдата, справжній патріот. Коли ми завершували підготовку, весною 2014 року, вона не була надто серйозною, проте у нас був бойовий дух та патріотизм. Ми змогли передати його своїм побратимам. І сьогодні ми знов довели, що можемо протистояти одній з найсильніших армій світу", - вважає українець.

Справа Марківа в Італії: подробиці

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних в Італії засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року. Однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

12 вересня стало відомо, що адвокати Марківа подали до Апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази.

1 жовтня Апеляційний суд Мілана постановив зробити новий переклад допитів і розмов Марківа у зв'язку з тим, що перекладач, яка перекладала ці його свідчення, відмовилася від свого перекладу.

15 жовтня в Мілані відбулося третє засідання апеляційного суду, на якому вже заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера.

24 жовтня відбулося четверте апеляційне засідання, під час якого його адвокати надали вагомі докази його невинуватості.

3 листопада Апеляційний суд виправдав Марківа. Пізніше він вийшов на свободу.

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Автор: Юрій Годован