Український нацгвардієць Віталій Марків у першій після свого звільнення промові заявив, що перемога в суді - це пам'ять про усіх загиблих захисників України.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Також Марків згадав і про російських пропагандистів.
"Це надзвичайна подія. Ми показали, що правда є. Моїм засудженням було показано, що кремлівській пропаганді немає меж, але справедливість існує. Ця перемога у суді – це пам'ять про всіх загиблих захисників України", - зазначив він.
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Марків також повідомив про намір одягти форму Нацгвардії.
"Я військовослужбовець, для мене гідність та дисципліна має величезне значення. Я брав приклад з генерала Кульчицького. Мені випала величезна честь бути з ним знайомим, це генерал з серцем солдата, справжній патріот. Коли ми завершували підготовку, весною 2014 року, вона не була надто серйозною, проте у нас був бойовий дух та патріотизм. Ми змогли передати його своїм побратимам. І сьогодні ми знов довели, що можемо протистояти одній з найсильніших армій світу", - вважає українець.
Справа Марківа в Італії: подробиці
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних в Італії засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
- 20 листопада Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року. Однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
- 12 вересня стало відомо, що адвокати Марківа подали до Апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази.
- 1 жовтня Апеляційний суд Мілана постановив зробити новий переклад допитів і розмов Марківа у зв'язку з тим, що перекладач, яка перекладала ці його свідчення, відмовилася від свого перекладу.
- 15 жовтня в Мілані відбулося третє засідання апеляційного суду, на якому вже заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера.
- 24 жовтня відбулося четверте апеляційне засідання, під час якого його адвокати надали вагомі докази його невинуватості.
- 3 листопада Апеляційний суд виправдав Марківа. Пізніше він вийшов на свободу.
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