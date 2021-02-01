Тайсон Ф'юрі не має сумнівів, що зможе перемогти Ентоні Джошуа у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Про це повідомляє Boxingnews 24.
Ф'юрі переконаний, що все на його користь, а в суперника немає жодних шансів.
"Виграю у нього так само, як виграв у Вайлдера. Я більший, могутніший, краще підготовлений психологічно і фізично, ніж Джошуа. І удар у мене сильніший. Все на мою користь. Мене неможливо перемогти. Я просто без слабких місць. Без шансів для нього. Якщо я без травм, в формі і активний, то програти не можу", - зухвало вважає Ф'юрі.
Очікується, що бій пройде в червні. Місцем проведення розглядають ОАЕ, Катар, Сінгапур, Австралію, Саудівську Аравію чи США.
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Ситуація в суперважкій вазі: головне
- Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.
Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак в команді Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.
У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Вже відома попередня сума гонорарів боксерів за цей бій.
Всесвітня боксерська організація (WBO) зробила ще одну відстрочку для чемпіона світу Ентоні Джошуа, дозволивши йому зберегти пояс і не проводити обов'язковий захист проти Олександра Усика.
Переможець бою Джошуа - Ф'юрі повинен буде зустрітися з переможцем бою Усик - Джойс протягом 180 днів після завершення поєдинку. Якщо Ф'юрі або Джошуа відмовляться від такого бою, то переможець бою Усик - Джойс буде визнаний повноцінним чемпіоном світу за версією WBO.
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