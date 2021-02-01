Тайсон Ф'юрі завжди був гострим на слівце / фото REUTERS

Тайсон Ф'юрі не має сумнівів, що зможе перемогти Ентоні Джошуа у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Про це повідомляє Boxingnews 24.

Ф'юрі переконаний, що все на його користь, а в суперника немає жодних шансів. 

"Виграю у нього так само, як виграв у Вайлдера. Я більший, могутніший, краще підготовлений психологічно і фізично, ніж Джошуа. І удар у мене сильніший. Все на мою користь. Мене неможливо перемогти. Я просто без слабких місць. Без шансів для нього. Якщо я без травм, в формі і активний, то програти не можу", - зухвало вважає Ф'юрі.

Очікується, що бій пройде в червні. Місцем проведення розглядають ОАЕ, Катар, Сінгапур, Австралію, Саудівську Аравію чи США.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

  • Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
  • Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.

  • Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак в команді Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.

  • У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Вже відома попередня сума гонорарів боксерів за цей бій.

  • Всесвітня боксерська організація (WBO) зробила ще одну відстрочку для чемпіона світу Ентоні Джошуа, дозволивши йому зберегти пояс і не проводити обов'язковий захист проти Олександра Усика.

  • Переможець бою Джошуа - Ф'юрі повинен буде зустрітися з переможцем бою Усик - Джойс протягом 180 днів після завершення поєдинку. Якщо Ф'юрі або Джошуа відмовляться від такого бою, то переможець бою Усик - Джойс буде визнаний повноцінним чемпіоном світу за версією WBO.

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Автор: Будрін Артем