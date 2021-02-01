Британські важковаговики готуються до довгоочікуваного бою.

Тайсон Ф'юрі не має сумнівів, що зможе перемогти Ентоні Джошуа у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Про це повідомляє Boxingnews 24.

Ф'юрі переконаний, що все на його користь, а в суперника немає жодних шансів.

"Виграю у нього так само, як виграв у Вайлдера. Я більший, могутніший, краще підготовлений психологічно і фізично, ніж Джошуа. І удар у мене сильніший. Все на мою користь. Мене неможливо перемогти. Я просто без слабких місць. Без шансів для нього. Якщо я без травм, в формі і активний, то програти не можу", - зухвало вважає Ф'юрі.

Очікується, що бій пройде в червні. Місцем проведення розглядають ОАЕ, Катар, Сінгапур, Австралію, Саудівську Аравію чи США.

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Автор: Будрін Артем