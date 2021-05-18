Олександр Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким наразі володіє Ентоні Джошуа.

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк проводить переговори зі своїм британським колегою Едді Гірном щодо бою з чемпіоном за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа.

Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк, пише ТСН із посиланням на Sky Sports.

"Тепер у Джошуа не буде реального виправдання. Джошуа не уникнути Усика, прийшов час виконати зобов’язання. Два олімпійські чемпіони Лондона зійдуться один із одним на рингу через 9 років. Ось це історія. Тепер у нас є можливість організувати бій якомога швидше", - заявив Красюк.

Зазначається, що Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким наразі володіє Джошуа.

Зазначається, що Джошуа мав захищати титул у поєдинку проти Усика, однак відклав його, щоб боксувати з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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Бій між британськими чемпіонами запланований на 14 серпня в Саудівській Аравії.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Зараз цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA й IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.

Планувалося, що в грудні Ф'юрі проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера, однак організувати поєдинок не вдалося.

У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хотіли провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.

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Автор: Олександр Топчій