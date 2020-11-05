Бій української легенди боксу Віталія Кличка проти британця Леннокса Льюїса увійшов до топ-5 найкривавіших в історії за версією видання Sportsman.
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Про це повідомляє "Братство Кличко".
Бій Кличка проти Льюїса відбувся 21 червня 2003 року і став останнім у кар'єрі британця.
У третьому раунді Льюїс завдав українцю розсічення над лівим оком, яке призвело до сильної кровотечі. Віталій Кличко не хотів закінчувати бій і продовжував боксувати, але після шостого раунду рефері був змушений зупинити поєдинок через це розсічення і присудити українцеві технічний нокаут.
До п'ятірки найкривавіших боїв в історії також увійшли протистояння Чака Вепнера і Сонні Лістона (1970 рік), Майка Тайсона та Евандера Холіфілда (1997), Роккі Марчіано та Езарда Чарльза (1954), а також Дениса Лебедєва і Гільєрмо Джонса (2013).
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