Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко оскандалився своїм висловлюванням на адресу ЛГБТ.
Про це він розповів в інтерв'ю Apostrophe TV.
"Ця тема - геї, це взагалі не наша тема. Цю тему - в сторону від мене, будь ласка, приберіть. Взагалі зараз якийсь час... Треба все це прибрати, урізати, як за радянських часів, людей цих убік трошки... Нехай вони своїм життям десь осторонь живуть", - сказав Сенченко.
"Я не толерантний. До них - ні", - додав екс-боксер.
Сенченко був чемпіоном світу за версією WBA в період з 2009 по 2012 роки. Всього на його рахунку 37 перемог (25 нокаутом) і 2 поразки на профі-рингу.
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