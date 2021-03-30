В'ячеслав Сенченко заявив, що людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією треба посунути, "як за радянських часів".

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко оскандалився своїм висловлюванням на адресу ЛГБТ.

Про це він розповів в інтерв'ю Apostrophe TV.

"Ця тема - геї, це взагалі не наша тема. Цю тему - в сторону від мене, будь ласка, приберіть. Взагалі зараз якийсь час... Треба все це прибрати, урізати, як за радянських часів, людей цих убік трошки... Нехай вони своїм життям десь осторонь живуть", - сказав Сенченко.

"Я не толерантний. До них - ні", - додав екс-боксер.

Сенченко був чемпіоном світу за версією WBA в період з 2009 по 2012 роки. Всього на його рахунку 37 перемог (25 нокаутом) і 2 поразки на профі-рингу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар