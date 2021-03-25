Александер Чеферін вважає, що "Шахтар" "дуже здорово розвивається".

Президент УЄФА Александер Чеферін поділився своєю думкою про "Шахтар", а також екс-капітана "гірників" Даріо Срну.

Слова Чеферіна наводить офіційний сайт "Шахтаря".

"Шахтар" демонструє фантастичний прогрес. Я спостерігав за клубом у фінальній частині Ліги Європи в минулому сезоні - деякі матчі були просто чудові! У вас відмінна команда, наскільки я чув, дуже хороший президент і чудовий директор з футболу Даріо Срна", - сказав Чеферін.

"Мені подобається "Шахтар". Сподіваюся, що команда буде максимально успішно виступати і в майбутньому. Клуб здорово розвивається, особливо з урахуванням того, що досі відсутня можливість грати вдома. Набагато важче постійно переміщатися, щоб проводити як домашні, так і виїзні матчі, і при цьому грати добре", - додав він.

Що стосується Срни, то президент УЄФА зазначив, що хорват "все ще міг би грати":

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"Він чудовий футболіст і в той же час відмінно справляється з нинішньою роботою директора з футболу. Я дуже поважаю Даріо. Він відмінний директор з футболу і мій друг".

Також Чеферін зазначив, що після реформи Ліги чемпіонів у 2024 році у "Шахтаря" буде більше шансів грати в турнірі:

"Сьогодні в основному турнірі беруть участь 32 клуби, а з введенням реформи їх стане 36. Тобто пройти кваліфікацію зможуть ті ж, плюс ще 4 учасники. Але ми іноді стикаємося з типовим популізмом і неправильним тлумаченням самої ідеї. А вона чудова: шансів пройти у вас буде ще більше, оскільки більше команд братиме участь".

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Автор: Антон Дудар