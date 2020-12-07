Олександр Шовковський вважає Францію фаворитом групи.

Асистент головного тренера національної збірної України Олександр Шовковський висловив свої думки щодо суперників, які випали нашій збірній у кваліфікації Чемпіонату світу-2022.

Його слова наводить сайт УАФ.

"Цікаво буде зіграти проти чинних чемпіонів світу. Ми можемо вважати Францію фаворитом нашої групи. Загалом у ній підібралися цікаві команди. Фінляндія та Боснія і Герцеговина останнім часом демонструють упевнену гру, розвиваються, піднімаються, так само, як і збірна України. Тож на нас очікують цікаві матчі. Щодо Казахстану, то ця команда може піднести сюрприз", - сказав Шовковський.

Він додав, що якщо збірна хоче потрапити на чемпіонат світу, то "треба виходити, демонструвати належний рівень гри і перемагати".

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

За підсумками жеребкування збірна України зіграє з командами Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану.

При жеребкуванні УЄФА розводив збірні України і Росії, Косово і Росії, Сербії і Косово, Боснії і Герцеговини і Косово, Іспанії та Гібралтару, а також Вірменії та Азербайджану.

Також в одну групу не могли потрапити більше двох команд з так званого "зимового пулу" (Ісландія, Фарерські острови, Україна, Білорусь, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Норвегія, Росія).

Матчі групового етапу кваліфікації пройдуть з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Команди зіграють один проти одного вдома і на виїзді. Матчі плей-офф заплановані на березень 2022 року.

Всього від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. Напряму на чемпіонат світу проб'ються 10 переможців груп. Команди, що посіли другі місця, а також дві збірні із загального рейтингу Ліги націй 2020-2021 потраплять до плей-оф. У стикових матчах 12 збірних розіграють ще 3 путівки.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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Автор: Олег Давигора