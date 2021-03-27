"Динамо" провело товариський матч під час паузи на ігри збірних.

Київське "Динамо" розгромило "Динамо" в товариському матчі, який пройшов на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Кияни, за яких виступали футболісти, не викликані в дбірні, обіграли суперника з рахунком 3:0.

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Перед початком зустрічі відбулася хвилина мовчання в пам'ять про загиблих українських воїнів.

Нагадаємо, Мірча Луческу провів у бухарестському "Динамо" більшу частину ігрової кар'єри, а також тренував цю команду в 1985-1990 роках.

"Динамо" Київ - "Динамо" Бухарест - 3:0

Голи: Клейтон, 22, Леднєв, 41, Ходнак, 90

"Динамо": Бойко (Моргун, 80), Сідклей (Кузик, 82), Шепелєв (Горбач, 87), Кендзьора (Скорко, 63), Тимчік (Біловар, 71), Андрієвський (Хондак, 87), Гармаш (Ванат, 46), Буяльський (В. Волошин, 46), де Пена (Н. Волошин, 46), Леднєв (Михайленко, 71), Клейтон (Надольський, 80)

Відеоогляд матчу

Відео голів

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Автор: Антон Дудар